Bozdağ ve Gölcük gelinliğini giydi

İzmir'in incisi Bozdağ ve Gölcük yaylası beyaz gelinliğini nihayet giydi. Efeler diyarı Ödemiş'in heybetli dağı 2 bin 100 rakımlı Bozdağ ve doğa harikası Gölcük yaylası beyaz örtüsü ile kış aylarında adeta kartpostalları andıran inanılmaz güzelliklere büründü. Küresel iklim değişikliğinin, hatta bilinen ismiyle küresel ısınmanın gözle görünen en önemli göstergelerinden biri ise kuşkusuz yetersiz kar yağışı. Kar, bu yıl Doğu Anadolu'da bile istenilen seviyelere ulaşmazken kara hasret kalan Bozdağ ve Gölcük yaylası Ocak ayının 18'ini beklemek zorunda kaldı. Bölgeye değişik zamanlarda düşen az miktarda kar ise beyaz örtü oluşturmaya yetmeyince, yöre halkı yağmur duasından sonra kar duasına da çıkmak zorunda kaldı.



YENİ KAR YAĞIŞI ŞUBAT'TA

SONBAHARDA, uzun dönemli meteorolojik tahminlerde bereketli bir kış mevsimi bekleyen İzmirliler, ne yazık ki umduğunu bulamadı. Bozdağ ve Gölcük yaylasında ailecek kar keyfi yapmak isteyenler de korana virüs salgınının zorunlu sınırlandırmalarına takıldı. Yöredeki, dinlence, kafe ve restoranların kapalı olması kendi imkanları ile bölgeye ulaşan ziyaretçileri belli bir zaman çizelgesine mahkum etti. Yine de, kayak yapıp, gölde balık avlamak isteyen günübirlikçiler hem doğanın hem de karın tadını çıkardı. Meteoroloji yetkilileri ise yeni bir karlı ve soğuk hava dalgası için Şubat ayının son çeyreğini işaret etti.

NADİR UYSAL