Yakınlarına hediye ve çiçek göndermek isteyen pek çok kişi, siparişini tamamlarken 'isimsiz gönderi' seçeneğiyle karşılaşıyor. Bu seçeneğin işaretlenmesiyle siparişler 'gizli gönderi' olarak kaydediliyor ve alıcıya ulaşan paketin kim tarafından gönderildiği açıklanmıyor. Çiçeğin ne amaçla, kime gönderildiğine bakılması gerektiğini söyleyen Sütçü, "Sizi tanımayan birinin iyi niyetli de olsa evinize isimsiz çiçek göndermesi cinsel taciz sayılabilir. Evli birine, arkadaşlığını reddettiği halde çiçek göndermek de bu suçun kapsamına girer" dedi.
İsimsiz çiçek göndermek cinsel taciz suçu sayılabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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