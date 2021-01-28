  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İsimsiz çiçek göndermek cinsel taciz suçu sayılabilir

İsimsiz çiçek göndermek cinsel taciz suçu sayılabilir

Avukat Adem Sütçü, isimsiz çiçek göndermenin cinsel taciz suçu kabul edildiğine dair kararları olduğunu belirterek, "Evli birine Günü'nde çiçek gönderilmesi de taciz suçudur. İsimsiz çiçek; alıcının evlilik, sosyal ve iş yaşantısında sorun yaratabiliyor" dedi.

İsimsiz çiçek göndermek cinsel taciz suçu sayılabilir

28.1.2021

Yakınlarına hediye ve çiçek göndermek isteyen pek çok kişi, siparişini tamamlarken 'isimsiz gönderi' seçeneğiyle karşılaşıyor. Bu seçeneğin işaretlenmesiyle siparişler 'gizli gönderi' olarak kaydediliyor ve alıcıya ulaşan paketin kim tarafından gönderildiği açıklanmıyor. Çiçeğin ne amaçla, kime gönderildiğine bakılması gerektiğini söyleyen Sütçü, "Sizi tanımayan birinin iyi niyetli de olsa evinize isimsiz çiçek göndermesi cinsel taciz sayılabilir. Evli birine, arkadaşlığını reddettiği halde çiçek göndermek de bu suçun kapsamına girer" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İsimsiz çiçek göndermek cinsel taciz suçu sayılabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.