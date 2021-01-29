Aileler de memnun

UZAKTAN eğitimle ilgili çocukların en çok konsantrasyon problemi yaşadıklarını aktaran veliler ise Dijital Kampüs projesinden oldukça memnun. Sistemle ilgili görüşlerini dile getiren veliler: "Online eğitimle ilgili konsantrasyon problemleri yaşamaya başladılar. Evde oturarak sürekli ders izlemek zordu. Çocuklarda yorulmuştu. Heyecanlandık. Şaşırdık. Mutlu olduk. Okulun bize verdiği imkandan dolayı çok mutluyuz. Ücretsiz olarak bize hediye edilmesi çok güzel."