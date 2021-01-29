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Haberler Yaşam Başkanımız Yunusemre’ye vizyon katıyor

Başkanımız ’ye vizyon katıyor

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , ’ı ziyaret etti. Belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Kandemir, “Çerçi Başkanımız AK Parti belediyeciliğinin güzel bir örneğini sergiliyor” dedi.

Başkanımız Yunusemre’ye vizyon katıyor

29.1.2021

ÇEŞITLI temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, Yunusemre Belediyesi'nin kente vizyon katan projelerinden Yunus Emre Kültür Parkı gezdi.

HİZMET ODAKLI ANLAYIŞ
ERKAN Kandemir ve beraberindeki heyeti ağırlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kandemir'e belediyenin hayata geçirdiği projeler ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hızla göç alan şehirde sorunlara çözüm olacak projeler ürettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.


BAŞKAN ÇERÇİ VE EKİBİNİ KUTLADI
GELENEKSEL Anadolu El Sanatları Atölyesinde kursiyerlerle bir araya gelen, yaptıkları eserleri inceleyen Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, projenin kente artı değer kattığını aktardı. Kandemir burada yaptığı açıklamada, "Ülke olarak güzel insanlar yetiştirmişiz. Başkanımız o insanlardan biri. Tam bir yıl önce de gelmiştim. O zaman da başkanımızın heyecanına şahit olmuştum. Başkanımız buraya heyecanıyla olduğu kadar ufkuyla da damga vuruyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah yaz aylarında çok daha güzel bir Yunusemre görmüş olacağız. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



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