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Haberler Yaşam Çapaçarık Camii’nde ilk cuma namazı

Çapaçarık Camii’nde ilk cuma namazı

Çapaçarık Camii’nde ilk cuma namazı

29.1.2021

MANISA Yunusemre Çapaçarık mevkiinde hayırseverlerle birlikte hayata geçirilen Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi tamamladı. İlk Cuma namazı Çapaçarık Camii'nde kılındı. İlk vaazı Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır verirken İl Müftüsü Mustafa Soykök de Cuma hutbesini okuyup Cuma namazını kıldırdı. Namazın ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri, caminin yapımına katkıda bulunan hayırsever iş adamlarına teşekkür ederek hat ve tezhip sanatı ile işlenen tablolar hediye ettiler.

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