Denize düşen kişileri dizi ekibi kurtardı

MUĞLA Bodrum'da, fırtına nedeniyle dengesini kaybedip tekneden denize düşen iki kişi, orada bulunan bir televizyon dizisinin ekibi tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kumbahçe mevkiindeki bir iskelede meydana geldi. Necip Uygun ve Hasan Emek adlı marangozlar, iskeledeki tur teknesinde tadilat yaparken fırtınadan dolayı denize düştü. Çevrede çekim yapan dizi seti çalışanları marangozlara can simidi atarak yardım etti. Hastaneye kaldırılan Uygun ve Emek'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





ADEM ÜLKER