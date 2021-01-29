Ege kara teslim

Ege Bölgesi'nde Muğla, Aydın ve Denizli'de etkili olan kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkarırken bazı bölgelerde ise hayatı zorlaştırdı. Muğla'nın yüksek kesimlerine yaklaşık 1 aydır yağan kar, 3 yıl aradan sonra ilk kez il merkezine düştü.

EKİPLER YOLLARI AÇTI

Gece boyunca devam eden kar yağışı merkez ilçe Menteşe'yi beyaza boyadı. Menteşe Belediyesi, şehir içi yollarda buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması yaptı. Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yollar da Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.





AYDIN'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

Aydın'da şehir merkezlerinde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimler karla kaplandı. Aydın'ın Efeler, Nazilli, Söke, Bozdoğan, Köşk, Buharkent, Kuyucak, Karacasu ve Çine'nin rakımı yüksek mahalleleri beyaza büründü. Kar yağışıyla büyük sevinç yaşayan ve soluğu dışarıda alan Aydınlılar, kartpostallık manzarayı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Öte yandan, Aydın'da barajlarda su seviyesi yükseldi.





15 KİŞİ YAYLADA MAHSUR KALDI

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesine 11 kilometre mesafede bulunan Ağla Yaylası'na günübirlik gezmeye gidenler, dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, yayla yoluna ulaşıp, araçları kara saplanan 3 araç içindeki 6'sı çocuk olmak üzere toplam 15kişiyi, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.





DENİZLİ, BEYAZ GELİNLİK GİYDİ

DENIZLI'NIN Çameli ilçesi de güne karla uyanan bölgelerdendi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise Çameli Kırkbudak ve Fethiye Tuzlabeli geçidinde yolda kaldı. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde ulaşım güçlükle sağlandı. Araçlarda kar lastiği ve zincir kontrolü yapan trafik ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin vermedi.



FERDİ YAVUZ / KAZIM YÖRÜKCE / SEBAHATTİN AL