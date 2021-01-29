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Haberler Yaşam İlçede 150 bin metrekare parke taşı döşendi

İlçede 150 bin metrekare parke taşı döşendi

İlçede 150 bin metrekare parke taşı döşendi

29.1.2021

YILLARDIR bozulan ve ihtiyaç duyulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapan Manisa Yunusemre Belediyesi, 2020 yılında 150 bin metrekarelik yol çalışması gerçekleştirdi. İlçede ulaşımın kolaylaşması amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara kilitli parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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