Öğrenciler mutlu

Dijital Kampüs ile ilgili görüşlerini dile getiren öğrenciler bu sistemden çok mutlu olduklarını söylediler: 4. sınıf öğrencisi Gökay Dadaş: "Gözlüksüz derse girince etraftan sesler geliyor. Derse odaklanamıyorum. Gözlük sayesinde daha iyi odaklanacağımızı düşünüyorum. Öğretmenlerimize daha yakın olacağımızı düşünüyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey duymamıştım. Duyduğumda çok mutlu oldum, heyecanlandım." 11. sınıf öğrencisi Elçin Merengi: "Ben aslında çok zorlandım. Çünkü evde dikkatimizi dağıtacak çok şey var. İlk derslerde odaklanamıyordum. Mart'ta bir ay adapte olamadım. Başka seçeneğin olmadığı için alışıyorsun. Dijital Kampüs'ü daha önce duymamıştım. Duyunca merak ettim. Gözlükle nasıl ders işleyeceğimizi merak ediyordum."