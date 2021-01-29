Saçlarını lösemili çocuklar için kestirdi

DENIZLI Merkezefendi'de yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Eylül Eyiden, doğduğu günden bu yana hiç kestirmediği saçlarını, lösemi tedavisi gören çocuklara bağışlamak için kestirdi. Saçlarını beline kadar uzatan Eyiden, lösemi tedavisi gören çocukların saçlarının döküldüğünü öğrenince, saçlarını lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışlamaya karar verdi. Tereddüt etmeden kuaföre gidip saçlarını kestiren Eyiden, saçlarını peruk yapılması ve lösemi hastalarına ulaştırılması için bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayacak.







SEBAHATTİN ALP