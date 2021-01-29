  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Saçlarını lösemili çocuklar için kestirdi

Saçlarını lösemili çocuklar için kestirdi

Saçlarını lösemili çocuklar için kestirdi

29.1.2021

DENIZLI Merkezefendi'de yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Eylül Eyiden, doğduğu günden bu yana hiç kestirmediği saçlarını, lösemi tedavisi gören çocuklara bağışlamak için kestirdi. Saçlarını beline kadar uzatan Eyiden, lösemi tedavisi gören çocukların saçlarının döküldüğünü öğrenince, saçlarını lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışlamaya karar verdi. Tereddüt etmeden kuaföre gidip saçlarını kestiren Eyiden, saçlarını peruk yapılması ve lösemi hastalarına ulaştırılması için bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayacak.




SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saçlarını lösemili çocuklar için kestirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.