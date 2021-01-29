Sivilcesiz bir hayat için bu besinlere dikkat!

Ergenlikte tanıştığımız, yetişkinlik hayatımızda da sık sık karşılaştığımız sivilce problemi, dünyanın yüzde 10'unu etkileyen bir problem. Cildin sebum ve keratin üretimi, bakteriler, hormonlar, siyah noktalar ve enflamasyon, akneye en çok yol açan koşullardandır. Tüm bunların yanı sıra, güncel çalışmalar beslenme düzenimizle cildimizde oluşan sivilceler arasında doğrudan bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle eğer "Hayatımda sivilcelere yer yok" diyorsanız bu besinleri tüketirken dikkat!



İŞLENMİŞ TAHILLAR VE ŞEKERYAĞLARI

İşlenmiş karbonhidratlar açısından zengin olan bazı gıdalar şu şekilde: ● Ekmek, kraker, kahvaltı gevreği, beyaz unla yapılan tatlılar ● Beyaz unla yapılan makarna ● Beyaz pirinç ve pirinç bazlı noodle ● Gazlı içecekler, şekerli içecekler - Mısır şurubu, akçaağaç şurubu, bal ve agave gibi sıvı tatlandırıcılar İşlenmiş karbonhidratlar hızla kana karışıp, kan şekerini ve insülin seviyesini yükseltiyor. İnsülin seviyesinin yükselmesi, cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesine neden olan sebum üretimini artırıyor. Bu durum, cildin sivilce üretmesine yol açıyor.



ÇİKOLATA

ÇİKOLATA ve sivilce ilişkisi, 1920'li yıllardan beri araştırılıyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, günde iki kez bitter çikolata yiyen kişilerin, sadece iki hafta içerisinde sivilce problemi yaşadığını ortaya koyuyor. Çikolatanın sivilceyi artırdığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, çikolata yemenin bağışıklık sisteminde sivilceye yol açan bakterileri çoğalttığı vurgulanıyor. Bu alanda yapılan tüm araştırmalar, çikolata ile akne arasında bir bağlantı bulunduğunu destekliyor.



HAYVANSAL GIDALAR

ET ürünleri tükettiğimizde sistemimize giren bu hormonlar, vücudumuzda da hormon dengesizliği yaşanmasına neden oluyor. Bu hormonal dengesizlikler, cildin sivilce üretmesine yol açıyor. Etlerin yanı sıra, süt ürünlerinin üretiminde de aynı yöntemler uygulanıyor. Bu durum, protein kaynaklarımızın sivilce yapan yiyecekler arasında yer almasına neden oluyor. Bu nedenle hayvansal gıda tüketiminde organik ürünlere yönelmek son derece önemlidir.



SÜT ÜRÜNLERİ

ERGENLİK çağındaki gençler üzerinde yapılan çalışmalar, süt ürünü tüketimi ile sivilce arasında bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Sütün insülin seviyesini yükseltmesi, akne oluşumunun nedeni olarak açıklanıyor. İnek sütünün içerdiği aminoasitler, karaciğerin daha fazla IGF-1 üretmesine neden oluyor. IGF-1'in, sivilce oluşumuna neden olduğu vurgulanıyor.



KURUYEMİŞLER



KURUYEMİŞLERİN içerdiği yüksek miktarda omega-6 yağ asidi, cildin sivilce üretimini teşvik ediyor. Bu gıdaların vücutta neden olduğu enflamasyon, aknenin sebebi olarak gösteriliyor. Bununla birlikte, kuruye-mişlerin içerdiği antioksidanlar, vitaminler ve mineraller nedeniyle, onları tam olarak beslen-me düzenimizden çıkarmanız doğru değil.