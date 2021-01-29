  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı

Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı

İzmir Milletvekili , memleketi 'ın ilçesi Kayı köyünde yol açma çalışmasını sürdüren il özel idaresi ekiplerine baklava ikram etti.

Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı

29.01.2021, 18:14

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, çarşamba günü AK Parti Erzincan İl Kongresine katılmasının ardından baba ocağı Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde yakınları ve hemşehrileriyle hasret giderdi. Kayı köyünde dinlenen Yıldırım, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışması yapan il özel idaresi ekiplerini ziyaret etti.



Ekiplerle bir süre sohbet eden Yıldırım, baklava ikram etti. Yıldırım, sosyal medya adresinden de 'Memleketten kar manzaraları' başlığıyla da fotoğraf paylaştı. Yıldırım, paylaştığı fotoğraflara "Gece gündüz hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim" mesajını yazdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.