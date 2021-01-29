Zübeyde Hanım’da yakından eğitim hazırlıkları son aşamada

ZÜBEYDE Hanım Eğitim Kurumları'nda Dijital Kampüs ile "Yakından Eğitim Dönemi" hazırlıkları son aşamaya geldi. İçerikleri üretilmeye devam eden ve 360 derece sanal sınıflarda canlı dersleri de içerisinde barındıran 'Dijital Kampüs' için kullanım seçeneklerinden biri olan VR (Sanal Gerçeklik) gözlükleri kampüslere geldi. Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Kampüsleri'nde okuyan öğrencilere ücretsiz dağıtımı başlayan VR gözlüklere ise ilgi oldukça büyük. Dijital Kampüs projesi içerisinde; 360 derece Sanal Sınıflar'da canlı dersin yanı sıra 5.000 adetten fazla müfredata uygun ders anlatım videosu, 40 bin adet soru bankası, binlerce deneme sınavı, soru çözüm videoları, kampüs sanal turları, rehberlik videoları bulunacak.

SINIFTA HİSSEDİYORLAR

'DIJITAL Kampüs'e interneti olan TV, bilgisayar, tablet ve cep telefonları ile erişilebilecek. VR (sanal gerçeklik ) gözlüğü seçeneği ile de odaklanma sorunu yaşayan, öğrenciler, kendi sınıflarında kendi öğretmenleriyle canlı derslere katılabilecek. Göz hareketleri ile de derse aktif katılım sağlayabilecek. Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Op. Dr. Ali Deniz, Dijital Kampüs ile ilgili görüşlerini şu şekilde açıkladı: "Kovid-19 tüm dünyayı dijital bir dönüşüme zorladı ve uzaktan eğitim diye bir kavram gündemimize girmiş oldu. Burada biz de eğitim kurumu olarak bu dijital dönüşümün gerisinde kalmayıp hatta ilerisine geçmek için bir proje geliştirdik. Burada uzaktan eğitimin temel sıkıntısının şu olduğunu gördük. Çocuklarımızın uzun süre ekran başında odaklanma, konsantrasyon, dikkat bozukluğu sıkıntısını tespit ettik. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye ekibimizle konuştuğumuzda aklımıza bir fikir geldi. Bir sanal gerçeklik gözlüğü üreterek ve bunun bir uygulamasını yazdırarak çocuklarımıza sınıftaymış, okuldaymış gibi hissettirmek daha fazla dikkatlerini konsantrasyonlarını artırmak için böyle bir proje geliştirmeyi düşündük. Çocuklarımız gözlüğü taktığında kendilerini sınıftaymış gibi görüyor. Kendini sınıfta hissediyor. Öğretmenini canlı olarak karşısında görüyor. Akıllı tahtayı görüyor. Göz hareketleriyle parmak kaldırıyor. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla canlı olarak iletişim kuruyor. Tabii bunun yanında bunu sağlayan özel bir uygulamamız var. Bu yazılım sayesinde biz şu anda birçok kurumun uzaktan eğitim için kullandığı programı kullanmamış olacağız. Kendi uygulamamız ile eğitimimizi sürdüreceğiz. Ekranda, tablette, televizyonda, cep telefonunda nasıl kullanılıyorsa o şekilde kullanılmış olacak. İlave olarak öğrenci gözlüğü taktığında kendini daha gerçek sınıftaymış gibi hissedecek."