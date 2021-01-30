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Haberler Yaşam Ak Partili Başkan Kaplan çocuklarla kar topu oynadı

Ak Partili Başkan Kaplan çocuklarla kar topu oynadı

Ak Partili Başkan Kaplan çocuklarla kar topu oynadı

30.1.2021

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sebebiyle kar hasreti çeken vatandaşlar soluğu ilçede aldı. Koçarlı'nın Çulhalar Mahallesi'nde etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde yoğunlaşarak renkli görüntülere sahne oldu. SUCUĞUNU ve termosunu alan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kar yağışı sebebiyle incelemelerde bulunmak üzere sahaya çıkan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan kar topu oynayan çocuklara eşlik ederken, odun ateşi yakarak sucuk pişiren vatandaşlardan dikkatli olmaları konusunda ricada bulundu.

İHSAN KARATAŞ

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