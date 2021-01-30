Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nin (GGYD) 50'nci kez organize ettiği 'İş'te Fırsat Toplantısı'na çevrimiçi katıldı.

'ANTİKORA GÜVENMİYORUZ'

Toplantıda yaptığı konuşmasında, korona virüse ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Azap, aşıların hızlı geliştirilmiş olmasının özensiz yapıldığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Prof. Dr. Azap, "Şu an uygulanan bütün aşıların ağır ve öldürücü enfeksiyon gelişimi önleme kapasitesi birbirine benzer. Son 6 ay içinde hastalığı geçirenlerin aşılanmasına veya antikora baktırmasına gerek yok. Antikorlara güvenemiyoruz. Antikor testleri yasaklanmalı; çünkü bilimsel faydası yok" dedi. Kandaki antikorun solunum yollarındaki virüse ne kadar etkili olacağını kestirilemeyeceğini belirten Azap, "Önemli olan bağışıklık. Eğer Kovid- 19 geçirdiyseniz kanınızdaki antikordan bağımsız olarak en az 6 ila 8 ay bu hastalıktan korunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alpay Azap, "Kovid-19'un kışın artan yazın azalan, grip gibi bir hastalık olmasını bekliyoruz" dedi.