Çiftçiler susuzluk çekmeyecek

AYDIN'DA son günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından barajların doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Barajların doluluk oranına ulaşması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

KURAKLIK tehlikesinin yaşandığı Aydın'da son günlerde sağanak yağış etkili oldu. Kentte birçok bölge etkili olan yağmur sonucu, barajlarda su seviyesi arttı. Yüzde yüz doluluk oranına ulaşan barajlardan Sultanhisar ilçesindeki Güvendik Barajı'nda incelemede bulunan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, "Sultanhisar Güvendik Barajı dolmuş taşmış maşallah. Çiftçimiz susuzluk çekmeyecek" dedi.

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