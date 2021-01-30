Serenay Sarıkaya kafaları karıştırdı! Şaşırtan Cem Yılmaz hamlesi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı.

Son dönemin en çok konuşulan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Cem Yılmaz'la 10 aylık ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Yılmaz'ın Instagram'da paylaştığı gönderiyi beğendi. Sarıkaya'dan gelen söz konusu hamlenin ardından, ünlü çiftin barışıp barışmadıkları merak edilmeye başlandı.

2020'nin sürpriz aşkı olarak anılan ilişki, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın geçen sene Mart ayında Atina'daki görüntüleriyle birlikte ortaya çıkmıştı. Bu sayede fotoğraflarla da belgelenen ilişki, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan magazin olayı olmuştu.

Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.

Ardından, karantina sürecini de birlikte geciren Sarıkaya ve Yılmaz çiftinden ayrılık haberi geldi. Ünlü çift neden ayrıldıklarına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.

SADECE, "AYRILDIK"

Sarıkaya ve Yılmaz ilişkisinin bitişi ise, 2020 Ekim ayında Cem Yılmaz'ın verdiği bir röportaj sıralarında, "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Evet ayrıldık" ifadesiyle belgelenmiş oldu.

Yılmaz'ın bu açıklamasının ardından ünlü ikili hiç bir arada görülmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılığın nedenine dair sorulan sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

SÜRPRİZ BEĞENİ

Ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

GERİ ADIM ATTI

Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu. Ünlü komedyen ayrıca Mayıs ayında paylaştığı ve Sarıkaya ile yer aldığı fotoğrafı da silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü komedyen, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Sarıkaya, soluğu Ege'de almıştı.

Arkadaşları ve annesi Ümran Hanım ile birlikte uzun süre tatil yapan Sarıkaya, geçtiğimiz ay İstanbul'a dönmüştü.