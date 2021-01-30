  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Türkiye’nin hamsisini Ege Denizi karşılıyor

Türkiye’nin hamsisini karşılıyor

Türkiye’nin hamsisini Ege Denizi karşılıyor

30.1.2021

KARADENIZ'DE kısmi olarak durdurulan hamsi avcılığı süresinin 7 Şubat'a kadar uzatılmasıyla Ege Denizi'nde avlanan hamsiler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere her bölgeye gönderiliyor. İlk olarak 8 Ocak'ta başlayan, Tarım ve Orman Bakanlığının son kararıyla Karadeniz'de kısmi olarak durdurulan hamsi avcılığı süresinin 7 Şubat'a uzatılması Ege Denizi'ndeki hareketliliği artırdı. Sezona bereketli başlayan Egeli balıkçıların yüzü özellikle sardalya ve hamsiyle güldü. Özellikle büyük artış gösteren hamsi siparişi balıkçıları sevindirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin hamsisini Ege Denizi karşılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.