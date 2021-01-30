KARADENIZ'DE kısmi olarak durdurulan hamsi avcılığı süresinin 7 Şubat'a kadar uzatılmasıyla Ege Denizi'nde avlanan hamsiler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere her bölgeye gönderiliyor. İlk olarak 8 Ocak'ta başlayan, Tarım ve Orman Bakanlığının son kararıyla Karadeniz'de kısmi olarak durdurulan hamsi avcılığı süresinin 7 Şubat'a uzatılması Ege Denizi'ndeki hareketliliği artırdı. Sezona bereketli başlayan Egeli balıkçıların yüzü özellikle sardalya ve hamsiyle güldü. Özellikle büyük artış gösteren hamsi siparişi balıkçıları sevindirdi.
Türkiye’nin hamsisini Ege Denizi karşılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.