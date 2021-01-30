Türkiye’nin hamsisini Ege Denizi karşılıyor

KARADENIZ'DE kısmi olarak durdurulan hamsi avcılığı süresinin 7 Şubat'a kadar uzatılmasıyla Ege Denizi'nde avlanan hamsiler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere her bölgeye gönderiliyor. İlk olarak 8 Ocak'ta başlayan, Tarım ve Orman Bakanlığının son kararıyla Karadeniz'de kısmi olarak durdurulan hamsi avcılığı süresinin 7 Şubat'a uzatılması Ege Denizi'ndeki hareketliliği artırdı. Sezona bereketli başlayan Egeli balıkçıların yüzü özellikle sardalya ve hamsiyle güldü. Özellikle büyük artış gösteren hamsi siparişi balıkçıları sevindirdi.