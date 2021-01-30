Vitamin deposu iğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Uzmanlar, kovid-19'a karşı en etkili savunmanın, güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu söylüyor. Birçok kişi çeşitli gıda takviyeleri, vitaminler ve sağlıklı besinleri tercih ediyor. İçerdiği vitamin ve kalsiyum gibi minerallerle zengin iğde meyvesinin faydalarını anlatan Diyetisyen Öznur Akgöz, koronavirüs sürecinde de kullanılabileceğini söyledi.

VİTAMİN DEPOSU

İğde meyvesinin zengin bir vitamin deposu olduğunu aktaran Akgöz, "İğde meyvesi, karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişen kırmızımsı, kahverengimsi bir meyvedir. Asya ülkelerinde, geleneksel tıpta oldukça yaygın şekilde kullanılan bir meyvedir. Meyve olarak tüketilebildiği gibi çay ya da reçel olarak da kullanılabilir. İğde meyvesi A, C, E vitaminleri ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Ayrıca yağ asitleri, glikozitler ve antioksidan aktivitelere sahip olan flavonoid ve tanenlerden de zengindir. Yapılan çalışmalarda yüksek antioksidan olduğu ve antimikrobiyal, antiinflamatuar ve antikanser özelliği de var. Soğuk algınlığı, öksürük, hazımsızlık gibi semptomların tedavisinde de kullanılabilir. Ayrıca geleneksel tıpta da ateş düşürücü olarak ve böbrek rahatsızlıklarını gidermek için tüketilebilir" diye konuştu.

FAZLA TÜKETİMİ KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR

İğde meyvesinin faydalarından bahseden Akgöz, fazla tüketimin birtakım yan etkileri olabileceğini söyleyerek, "İğde meyvesi, besin değerleri oldukça yüksek ve kalori değeri düşük bir meyvedir. Ara öğünlerde, günlük bir avuç kadar tüketilebilir. Ancak fazla miktarda tüketildiğinde hazımsızlığa ve kabızlığa yol açabilir. Buna bağlı olarak gaz, kramp gibi semptomlar da görülebilir" dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI TÜKETİLEBİLİR

İğdenin hem bağışıklığı güçlendirdiğini hem de öksürüğe karşı etkili olduğunu belirten Akgöz, "Yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve içerdiği bileşikler sayesinde öksürüğe iyi geldiği, bağışıklık sistemini de desteklediği belirtilmektedir. Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak, çayı içildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olur. Hem öksürüğe iyi geldiği hem de bağışık sistemini güçlendirici özelliğe sahip olması nedeniyle, fazla tüketilmemesi şartıyla, koronavirüse karşı korunmak için de tüketilmesini öneriyoruz" diyerek sözlerine son verdi.