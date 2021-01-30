Yollarda kar mesaisi

18 ilçede buzlanma ihtimali olan 51 bölgeye tuzlama çalışması yaptı. Kiraz, Ödemiş, Tire, Bergama'nın bazı noktalarında kapanan yollar tuz serim ve kar küreme araçları ile açıldı.

EŞİNİ DOĞUMA YETİŞTİRDİ

Ekipler gece boyunca gelen ihbarlara da anında müdahale etti. Kiraz'dan Ödemiş'e doğum için gidecek bir vatandaşın evinin bulunduğu bölgedeki yolun kardan kapalı olduğu bilgisini alan ekipler, Taşlıyatak ile Doğancılar Mahallesi arasında bulunan 13 kilometrelik ulaşım yolunu açtı. Doğum yapacak eşini Ödemiş'e hastaneye götüren Mustafa Güleç, "İzmir Büyükşehir Belediyesini arayarak bilgi verdim. Ekipler gece boyunca çalışarak yolu açtı. Teşekkür ediyorum" dedi.