Bakan Akar’dan Hira’ya Ankara daveti

Hakkari Yüksekova'da oturan Mehmet Şerif Karahan, pandemi ve ekonomik imkansızlık nedeniyle Ankara'ya götüremediği kızı için çok görmek istediği Anıtkabir'in kardan maketini yaptı. Karahan'ın evinin bahçesinde Aslanlı Yol ile birlikte inşa ettiği kardan maket büyük ilgi gördü. Hira'nın Atatürk sevgisine ilişkin haberlerin basında yer almasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekete geçti. Bakan Akar, kızını mutlu edebilmek için 10 gün boyunca uğraşarak Anıtkabir maketi yapan Mehmet Şerif Karahan ve kızını Ankara'ya davet etti.

'HEYECANLA BEKLENİYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki kahraman silah arkadaşlarımız, Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın davetini iletmek üzere 9 yaşındaki Hira'nın evinin yolunu tuttu. Elindeki Türk Bayrağıyla arkadaşlarımızı karşılayan minik Hira, Akar'ın selamını alarak Ankara davetini memnuniyetle kabul etti" denildi. Hira Karahan, kendisini ziyaret eden askerlere babasının kardan yaptığı Anıtkabir'i göstererek çay ikram etti ve Atatürk konulu bir de şiir okudu. Hira ve ailesine bakanlık adına Türk bayrağı hediye edildi. Hira, "Komutanlarımız bize hediyeler verdi. Sayın Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. Bunun için de çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.