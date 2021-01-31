Çocukların hayal dünyası takvimde yer aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında olan 11-16 yaş arasındaki çocukların yaptığı yüzlerce resim arasından 12 eseri 2021 yılı takvimi için belirledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "Çocuklarımızı, aile sıcaklığına en yakın mekanlarda, milli ve manevi değerlerine bağlı; sporla, sanatla uğraşan; geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştiriyoruz" sözlerinin de yer aldığı takvim, dijital ortamda yayınladı. Çocukların 12 ayı birbirinden farklı bakış açılarıyla resmederek özel olarak hazırlanan takvimde gençler tarafından kutlanan özel günler de yer alıyor.