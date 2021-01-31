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Haberler Yaşam Hercai yeni bölüm izle

yeni bölüm izle

ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen ise sonunda dayanamaz ve 'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.

Hercai yeni bölüm izle

31.01.2021, 19:54

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır. Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar. Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.

HERCAİ 57. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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