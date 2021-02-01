Arkadaş ziyaretine gitti kanepede ölü bulundu

Aydın Kuşadası'nda Mustafa Batu (63) misafirliğe geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu. İzmir'den Kuşadası'na arkadaşı Cevat Öztürk'ün yanına gelen Mustafa Batu, arkadaşıyla geç saatlere kadar oturup sohbet etti. Bir süre sonra yatağına giden Öztürk, uykuya daldı. Gece su içmek için mutfağa giden Öztürk, arkadaşının kanepede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 63 yaşındaki Mustafa Batu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHSAN KARATAŞ