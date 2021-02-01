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Haberler Yaşam Aydın’da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

’da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Aydın’da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

1.2.2021

AYDIN'DA otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Acarlar- Kazakkahvesi Karayolunda meydana geldi. Çarpmanın ardından metrelerce sürüklenen otomobil su kanalına çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Otomobilde bulunan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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