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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan, Barış Manço'yu andı

Başkan Erdoğan, 'yu andı

Son dakika haberi... Başkan , sanatçı 'yu vefatının 22'nci yılında rahmet ve minnetle andı.

Başkan Erdoğan, Barış Manço'yu andı

01.02.2021, 16:41

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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