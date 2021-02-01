Başkan Erdoğan, Barış Manço'yu andı

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Vefatının 22. yılında Barış Manço'yu rahmetle, saygıyla yad ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021