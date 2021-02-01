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Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi de İzmir'de eklendi. 'ya ait kuyumcuya gelen bir şahıs 88 bin TL değerinde altın aldı ve ödemeyi de bankadan para göndererek yaptı.

Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı

1.2.2021

Olaydan birkaç gün sonra bankaya parasını çekmeye giden Arıcı, hesabının bloke olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SERBEST BIRAKILDI
Arıcı, olayın sebebini banka yetkililerine sorduğunda 'dolandırıcılık şüphesi' ile hesabının bloke olduğunu öğrendiğinde ise şoke oldu. Altın alan şahıs tarafından dolandırıldığını fark ettiği anda güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte suç duyurusunda bulunan Arıcı, "Birkaç gün sonra bizi dolandıran şahsı gördüm ve hemen polisi aradım. Polisler hemen gelip dolandırıcıyı aldılar. Karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı" dedi. Yaşanan olaya anlam veremeyen Arıcı, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

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