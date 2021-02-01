Olaydan birkaç gün sonra bankaya parasını çekmeye giden Arıcı, hesabının bloke olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.
SERBEST BIRAKILDI
Arıcı, olayın sebebini banka yetkililerine sorduğunda 'dolandırıcılık şüphesi' ile hesabının bloke olduğunu öğrendiğinde ise şoke oldu. Altın alan şahıs tarafından dolandırıldığını fark ettiği anda güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte suç duyurusunda bulunan Arıcı, "Birkaç gün sonra bizi dolandıran şahsı gördüm ve hemen polisi aradım. Polisler hemen gelip dolandırıcıyı aldılar. Karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı" dedi. Yaşanan olaya anlam veremeyen Arıcı, mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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