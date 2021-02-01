Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

GAZETECİ, yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 82 yaşında hayata gözlerini yuman Gökovalı'nın cenazesi, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde toprağa verilecek. "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu olan ve şair, yazar, eğitimci Prof. Dr. Gökovalı, İzmir'de yayınlanan Ege Ekspres gazetesinde 1959 tarihinde başladığı profesyonel gazeteciliği, TRT'de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü. Daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda öğreticiliğe başlayan Gökovalı, 2002 yılında profesör unvanını aldı. Gökovalı, Ege Üniversitesi'nin ardından bir süre Yaşar Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yapmıştı.