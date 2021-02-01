Müge Anlı canlı izle 1 Şubat Pazartesi!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte1 Şubat Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

İki gün önce İstanbul'da kaybolan küçük kız bulundu. Sokak sokak arandı, kameralar incelendi. 11 yaşındaki küçük kız bulundu, ailesine teslim edildi. Kadın cinayetlerinin son kurbanı Arzu Aygün'ün arkadaşları konuştu. Cinayeti işleyen Muharrem Coşkun'un tutuklanıp ceza evine yollandığı açıklandı. Müge Anlı cinayetin planlı işlendiğini Muharrem'in ifadesinden bunun net anlaşıldığını kıskançlık cinayeti olduğu Muharrem'in Arzu'yu Kenan'dan kıskandığını söylediğini aktardı. Kayıp dosyasıyla ortaya çıkan sigorta dolandırıcılığı şebekesi. Hasan Kiraz'ın kaybıyla bağlantılı olabilecek suç şebekesi çökertilirken Hasan Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltılar oldu. 6 şüphelinin sorgusu devam ederken, yayının ardından yenge, baba ve anne de gözaltına alındı. Müge Anlı programına 2 ödül geldiğini birinin Isparta Süleyman Demirel üniversitesinden geldiğini söyledi. Konu ilgili video yayımlandı. İlham veren kişi ödülü alındığı eklendi. Diğer ödülün Anamur Hayvanları Koruma Derneği'nden pati buldular projesi için teşekkür plaketi verildiği açıklandı. 75 yaşındaki Hidayet Temizel'e ne oldu? Köy ve çevresi didik didik arandı...