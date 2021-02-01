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Mutasyonlu virüs hangi illerde var?

’de ve ’da tespit edilen korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonlarının daha bulaşıcı ve ölümcül etkisi ile mücadele dünya genelinde devam ediyor.Ülkemizde de mutasyonlu virüse rastlandı. Peki mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? İşte detaylar...

Mutasyonlu virüs hangi illerde var?

01.02.2021, 17:13

Aralık ayında İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türü olan mutasyonlu virüs birçok ülkeye de bulaşmış durumda. Ülkemizde de mutasyonlu virüse rastlandı. Peki mutasyonlu virüs hangi illerde? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.

Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.

Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız."

17 ilin hangisi olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

MUTASYONLU VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadesini kullandı.

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