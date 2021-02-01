Şeytana benziyor diye arkadaşını öldürdü

ANKARA'DA Berke Bilge A., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Berkay Kesen'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay, saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece birlikte alkol alan iki arkadaş, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Berke Bilge A., Kesen'i başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Berke Bilge A., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Aslan'ın ifadesinde, "Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dediği öğrenildi.