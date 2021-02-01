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Haberler Yaşam Silahla saka ölüm getirdi

Silahla saka ölüm getirdi

Silahla saka ölüm getirdi

1.2.2021

Uşak'ta Ramazan Altıner'in (18) evinde toplanan 5 arkadaş eğlenirken, içlerinden birinin şaka ile doğrulttuğu av tüfeği birden patladı. Vücuduna saçmalar isabet eden Ramazan Altıner hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi'nde oturan Altıner, arkadaşlarını evine davet etti. 5 arkadaş evde sohbet ederken, P.A'nın (17) evdeki av tüfeğiyle oynaması sonucu silah ateş aldı. Tüfeğe hedef olan Altıner, kanlar içinde yere yığıldı. Çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altıner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde bulunan ve gözaltına alınan 4 gencin sorgusuna devam ediliyor.

HÜSEYİN KILIÇ

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