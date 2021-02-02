Lise öğrencisi Nazlı 51 gündür kayıp

O tarihten bu yana kızı Nazlı'dan haber alamadıklarını belirten anne Nuray Özsöz, polisten ve vatandaşlardan yardım istediğini dile getirdi.

"NE OLURSUN DÖN ARTIK KIZIM"

PAZAR yerlerinde çay satarak geçimini sağlayan Özsöz, kızının neden gittiğine anlam veremediklerini söyledi. Gözü yaşlı anne Özsöz, "Neden gittiğini bilmiyoruz. Nazlı'da hiçbir anormallik yoktu. Aramızda kavga veya tartışma gibi şeyler de yaşanmadı" dedi. Kızının hayatından endişe duyduğunu belirten anne Özsoz, "Kızım ne olursa olsun geri gel. Ben seni her şeyinle kabul ederim" sözleriyle Nazlı'ya seslendi.

FATİH ŞENDİL