Türkiye’de 2 milyon kişi aşı oldu

SAĞLIK Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısının 2 milyonu geçtiği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 ile mücadele kapmasına Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor. 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye ilk partisi ulaşan inaktif Kovid-19 aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda incelendikten sonra acil kullanım onayını almıştı. Bu verilere göre İstanbul'da 348 bin, Ankara'da 195 bin İzmir'de ise 128 bin kişinin aşıla işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL