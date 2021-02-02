Uyuşturucu aranan evde cephane çıktı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde M.K. adlı kişinin evine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bodrum Akyarlar'da, uyuşturucu ticareti yapan M.K isimli şahsın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1.550 gram kubar esrar, uyuşturucu öğütme ve kullanma aparatı, hassas terazi, 1 tabanca, 45 tabanca mermisi, 1 yarı otomatik seri numarası silinmiş av tüfeği, 2 tüfek şarjörü, tüfeğe ait 25 fişek, 1 havalı taktikal dürbünlü tüfek, 2 zıpkın ve uyuşturucudan kazanıldığı sanılan 8 bin 200 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.

ADEM ÜLKER