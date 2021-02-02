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Haberler Yaşam Yol verme kavgası

Yol verme kavgası

Yol verme kavgası

2.2.2021

İZMİR Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı. Ömeroğlu Paket Fabrikası işçilerini taşıyan servis ile iki motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı. Tartışma sonrası motosiklet sürücüleri servis aracını takip ederek, fabrikaya geldi. Yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle fabrikaya ateş açan şahıslara, fabrikanın işletme sahibi aracıyla çarptı. Olay sonrası 7 kişi yaralanarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖMER DUR

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