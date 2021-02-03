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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 3 Şubat Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

'da bugün neler yaşandı? 3 Şubat Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

Konu ve konukları ile gündemi belirleyen ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri ortaya çıkaran Müge Anlı ve ekibi yine birçok dosyayı aydınlatmaya devam ediyor. İlgi ile takip edilen Müge Anlı canlı yayınında bugün yine heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. İşte 3 Şubat Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 3 Şubat Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

03.02.2021, 10:09 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021, 12:58

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacakdı? İşte 3 Şubat Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Afyon'da jandarma komutanlığının çalışmaları sonucunda 16 yaşındaki kızın merkezde bir evde bulunduğu açıklandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Ebru'nun ailesinin kızlarının birileri tarafından tutulduğunu iddia etmişti. Ebru'nun ailesinin yanına gitmek istemediği için sosyal hizmetler yurduna yerleştirildiği açıklandı. Samsun'da Orhan Yavan tarafından kaçırılan Nuriye Dinç'in sürekli yer değiştirildiği en son Amasya'da avukatlar aracılığıyla kızın ailesine teslim edildiği açıklandı. Nuriye Dinç'in babası Âdem Bey karşı tarafın hepsinden şikâyetçi olacağını kızının 16 yaşında olduğu açıklandı. Müge Anlı'da inanılmaz bir kavuşma öyküsü. 37 yıl önce kaybolan Emel bulundu. 1985 yılında Darülaceze'den evlatlık alındı. 3,5 yaşında kaybolan Emel 37 yıl sonra bulundu. İngiltere'de olduğu öğrenilen Emel Hanım ailesiyle görüşecek mi? Sibel Gülcay Ekinci'nin kaybıyla ilgili eniştesinden şüpheleniliyor. Ablası ile nişanlıyken kardeşini kaçırdı. 14 yıldır kayıp olan Sibel Gülcay nerede?

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