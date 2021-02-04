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İzmir'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? 4 Şubat Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. İşte 4 Şubat Perşembe hava durumu...