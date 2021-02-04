Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
İzmir'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? 4 Şubat Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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