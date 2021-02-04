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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 4 Şubat Perşembe Müge Anlı full izle

'da bugün neler yaşandı? 4 Şubat Perşembe Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 4 Şubat Perşembe Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 4 Şubat Perşembe Müge Anlı full izle

04.02.2021, 10:24 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021, 12:53

Konu ve konukları ile gündemi belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri ortaya çıkaran Müge Anlı ve ekibi yine birçok dosyayı aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 4 Şubat Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

16 yaşındaki Firdevs Eydere İzmir'de kayboldu. Ders çalışmak için arkadaşına gitti. 16 yaşındaki Firdevs'ten 3 gündür haber yok. Burak adlı bir gençle İzmir Karabağlar'da görülen genç kız nerede? Ailesi canlı yayında... Yayına bağlanan Burak'ın ailesi, haberleri olmadığını söyledi. 19 yaşındaki Emir Demirkıskaç'ın seyyar satıcılık yaptığı ve Eminönü'nde satıcılık yaptıktan sonra tepsilerini eve gönderip kendisi ortalardan yok olduğu ve 7 aydır kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Babasının birlikteliğinden olan kardeşi nerede? 1964'te İstanbul'da Eyüp vapurunda bulunduğu gazete haberine de konu olan ağabeyi Levent Sakin'i arıyor... Sabri Bey canlı yayında... 14 yıldır kayıp olan Sibel Ekinci'nin son görüştüğü arkadaşı canlı yayında... Sibel Ekinci'nin yayına bağlanan komşusundan açıklamalar.

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