Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 4 Şubat Perşembe Müge Anlı full izle

Konu ve konukları ile gündemi belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri ortaya çıkaran Müge Anlı ve ekibi yine birçok dosyayı aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 4 Şubat Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

16 yaşındaki Firdevs Eydere İzmir'de kayboldu. Ders çalışmak için arkadaşına gitti. 16 yaşındaki Firdevs'ten 3 gündür haber yok. Burak adlı bir gençle İzmir Karabağlar'da görülen genç kız nerede? Ailesi canlı yayında... Yayına bağlanan Burak'ın ailesi, haberleri olmadığını söyledi. 19 yaşındaki Emir Demirkıskaç'ın seyyar satıcılık yaptığı ve Eminönü'nde satıcılık yaptıktan sonra tepsilerini eve gönderip kendisi ortalardan yok olduğu ve 7 aydır kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Babasının birlikteliğinden olan kardeşi nerede? 1964'te İstanbul'da Eyüp vapurunda bulunduğu gazete haberine de konu olan ağabeyi Levent Sakin'i arıyor... Sabri Bey canlı yayında... 14 yıldır kayıp olan Sibel Ekinci'nin son görüştüğü arkadaşı canlı yayında... Sibel Ekinci'nin yayına bağlanan komşusundan açıklamalar.