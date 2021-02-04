Suriye’deki savaştan kaçtı Muğla’da çukurda öldü

MUĞLA Yatağan'da oturan Suriye uyruklu bir aile, Akyol Mahallesi'ndeki aile dostlarının evine ziyarete gitti. Kapı önünde ev sahibinin çocukları ile oynamaya başlayan 2.5 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Alhammud, bahçede üzeri ince sunta ile kapalı fosseptik çukurunun içine düştü. Diğer çocukların haber vermesiyle aileler çocuğu kurtarmaya çalıştı fakat başaramadı. Talihsiz çocuk, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarıldı. Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed, kurtarılamadı.

ADEM ÜLKER