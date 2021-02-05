Balkonlu evler bu yıl herkesin favorisi oldu

Pandemi nedeniyle pek çok sektörde tüketici tercihleri değişirken, yaşanan süreçle birlikte ev arama tercihlerinde de radikal değişiklikler görüldü.

Türkiye genelinde balkonlu ev aramaları geçen yıla göre yüzde 80 artış gösterdi.



KADINLAR ÖN PLANDA

Emlakjet 2020 verilerine göre Türkiye genelinde balkonlu ev aramaları önceki yıla göre yüzde 80 artış gösterirken, büyük evlere de ilgi yükseldi. Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, pandemi döneminden emlak sektörünün oldukça etkilendiğini belirterek, "Ancak TÜİK verilerine göre konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu.



Bu sektör açısından oldukça sevindirici bir rakam. Bununla birlikte 2020 yılında pandeminin getirdiği yeni kısıtlamalar kullanıcı profilinde de değişikliklere yol açtı. Örneğin 65 yaş üstü kullanıcıların konut aramalarında 2019'a göre azalma gözlemledik.

Konut arayan kullanıcıların yüzde 58'inin kadın olduğu tespit edildi" diye konuştu.