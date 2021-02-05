Zirvede tek başına ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %11,90 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı, AB'de %8,82 izlenme oranı ve %20,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,83 izlenme oranı ve %22,42 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 82.bölümünde #Tükeneceğiz etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

FİKRET'İN DEMİR'E KARŞI DÜŞMANLIĞI NELERE MAL OLACAK?

Fikret'le birlikte yemek yiyen Fekeli, yeğeninin bir sır sakladığını anlayarak üzerine gitti. Adnan Yaman'ın mezarını kıranın Fikret olduğundan şüphelenen Fekeli, Fikret'in ağzını aradı ve bunu neden yaptığını sordu ancak tatmin edici bir cevap alamadı. Fikret en sonunda içkili olduğunu, Yılmaz'a ve amcasına yapılanlar yüzünden o anlık öfkeyle mezarı kırdığını söyledi. Demir'in, Yılmaz ve Züleyha'ya yaşattıklarını içine sindiremediğini, bu kadar kolay bir şekilde sıyrılmasını kabullenemediğini Fekeli'ye söylerken, Fekeli'nin son sözü, bedellerin ödendiği ve geçmiş defterlerin kapandığı oldu.

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINA ÜMİT GİRDİ! ŞİMDİ NE OLACAK?

Züleyha, her ne kadar Demir ile artık sadece kağıt üzerinde evli olduklarını söylese ve bundan memnun görünse de, Demir'in her yemeğe gelmeyişinde gözlerinden geçen hüznü Sevda yakaladı.

Üstelik Ümit, bahçedeki su borusunu kırarak Demir'in yanına gelmesini sağladı ve geceyi birlikte geçirdiler. Züleyha ise kendine bile itiraf edemese de gece boyu cam kenarında Demir'in yolunu gözledi.

DEMİR, MEKTUBUN SAHİBİNİ BULACAĞINA YEMİN ETTİ!

Züleyha, babasının bir oğlu daha olduğunu söyleyen mektubu gösterince, Demir okudukları karşısında şoke oldu. Demir'in mektubu okuduğunu gören Fikret ise keyiflendi. Demir, babasına bu iftirayı atan kişiyi bulacağına yemin ederken, Adnan Yaman'ın mezarını kıranla mektubu yazanın aynı kişi olduğuna emin oldu.

MÜJGAN VE BEHİCE YİNE FEKELİ'Yİ KARŞILARINA ALDI

Fekeli tarafından işçilerin geçici olarak konakladığı eve yerleştirilen Behice, Müjgan'ı arayıp ateş püskürdü. Müjgan da, Yılmaz'ın Gülten ve Çetin'e hediye ettiği. Küçük konağa gitti ve evi boşaltmalarını istedi.

FİKRET MÜJGAN'A AŞIK OLDU

Fikret, Bahtiyar ile dertleşirken, Müjgan'a aşık olduğunu itiraf etti. Sonra da, Müjgan'ı karşısına alıp; ona olan hislerinden bahsetti. Onu öptüğü günden beri unutamadığını anlatan Fikret, Müjgan tarafından karşılıksız bırakmadı.

FEKELİ'NİN HÜNKAR'IN EŞARBINA SARILMASI HERKESİ AĞLATTI

Hünkar Yaman'ın hatırası adına, geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yararına düzenlenen müzayede gecesinde Züleyha'nın konuşması takdir topladı. Arsanın da kimsesiz çocuklar yararına Hünkar Yaman yaz kampı yaptırılmak için bağışlandığını öğrenen Çukurova halkı çok sevindi. Fekeli ise büyük aşkının eşyaları arasında gezerken içini burukluk kapladı. Hünkar'ın eşarbını yüklü bir bağış karşılığında satın alan Fekeli, aşkının kokusunu içine çekerken; onu izleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı.

GAFFUR'UN RÜYALARI GERÇEK OLDU: GÖKTEN PARA YAĞDI!

Dizinin 82. bölüm finali, Yeşilçam filmlerinin neşeli sürprizlerine gönderme yapan bir görüntü ile gerçekleşti! Hünkar Yaman'ın adına inşa edilecek kimsesiz çocuklar yaz kampının temeli için başlayan çalışma, büyük bir sürprize neden oldu! Temel atmak için toprağa dalan kepçe havaya kalktığında, toprak ile beraber büyük bir para yığınını da havalandırdı! İnşaatın başında duran Gaffur'un adeta rüyaları gerçek oldu: gökyüzünden para yağdı.