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Haberler Yaşam Anne şefkatiyle doğum operasyonu

Anne şefkatiyle doğum operasyonu

Anne şefkatiyle doğum operasyonu

6.2.2021

İZMİR'DE 37 haftalıkken dünyaya gelen Yağmur ve Cihan Çakar'ın Atlas ismini verdiği bebeklerinin sağ kasığında fıtık olduğu anlaşıldı.
Vakit geçirmeden ameliyat olması gereken 3 günlük bebek, 8,5 aylık hamile olan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Atlas bebek sağlığına kavuştu. Anne Yağmur ve baba Cihan Çakar, işlemlerini gerçekleştirerek evlerine döndü. Dr. Nihan Ünver Akar ise ameliyatın tamamlanmasının ardından doğum iznine ayrıldı. Akar, "Prematüre bebeklerde fıtık görülme sıklığı yüksektir. Kızlarda yumurtalıklar ve tüpler, erkeklerde ise bağırsaklar fıtık kesesi içerisinde görülebilir" dedi.

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