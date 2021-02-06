Ayşe Özgecan’ın ölümü araştırılıyor

ZONGULDAK'TA apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan Usta (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A'nın, Ayşe Özgecan ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi. B.C.A, tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını ve anlattığı ileri sürdü. Ayşe Özgecan Usta'nın Ankara'dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenilirken, genç kadının cenazesini almak için Ankara'dan gelen babası Kenan Usta ve ailesi ise morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Kenan Usta, "Bir erkek, 55 kilo birini tutar. Benim şüphelerim var" diye konuştu.