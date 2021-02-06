El Bab şehidi Demirel sonsuzluğa uğurlandı

Evli ve 2 kız çocuğu babası şehit Süleyman Demirel için dün memleketi Dazkırı'ya bağlı Aşağıyenice köyünde tören düzenlendi.



İKİ KIZI SELAM DURDU

Şehidin naaşı helallik için baba ocağına getirildiğinde kızları Elif Ezgi (17) ve Rabia Rüya (12) asker selamı verirken, eşi Nuriye, annesi Meryem, babası Mehmet Demirel ve ağabeyi Can Demirel tabuta sarıldı. Şehit Demirel Aşağıyenice Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.