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Haberler Yaşam El Bab şehidi Demirel sonsuzluğa uğurlandı

El Bab şehidi Demirel sonsuzluğa uğurlandı

'nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in (42) naaşı, 'ın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

El Bab şehidi Demirel sonsuzluğa uğurlandı

6.2.2021

Evli ve 2 kız çocuğu babası şehit Süleyman Demirel için dün memleketi Dazkırı'ya bağlı Aşağıyenice köyünde tören düzenlendi.

İKİ KIZI SELAM DURDU
Şehidin naaşı helallik için baba ocağına getirildiğinde kızları Elif Ezgi (17) ve Rabia Rüya (12) asker selamı verirken, eşi Nuriye, annesi Meryem, babası Mehmet Demirel ve ağabeyi Can Demirel tabuta sarıldı. Şehit Demirel Aşağıyenice Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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