Gişede feci son

AYDIN-İZMİR Otoban Gişeleri'nde korkunç bir kaza meydana geldi. İzmir istikametine giden Ali İlki-men (46) idaresindeki otomobil, gişe-ye gireceği sırada direksiyon hakimiye-tini kaybederek beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda-ya dönerken, araçtaki 4 kişi sıkıştı. Can pazarının yaşandığı kazada diğer sürü-cülerin ihbarıyla olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edil-di. Sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Ali İlkimen ile Hava Ovacıklı (66), Meh-met Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın'daki çeşitli hastanele-re götürüldü. Yaralılardan Ali İlkimen ve Hava Ovacıklı, kaldırıldıkları Aydın Dev-let Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Mehmet Ovacıklı'nın da hayati tehlikesi-nin olduğu öğrenildi.

SAĞLIK MÜDÜRÜ GELDİ

HAFİF şekilde yaralanan Davut Özkan, kazaya önlerine aniden geçen bir başka aracın neden olduğunu iddia etti. Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza sırasında yoldan geçen İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de aracından inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Açıkgöz, 112 Acil Sağlık görevlilerine yardım etti.