Koluna uyuşturucu ilaç enjekte etmiş

Ankara'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında korona virüsü yenen ve son görev yaptığı Sakarya'da kaldığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki doktor İlker Tosun'un ölümünün ardındaki sır perdesine Yeni Asır ulaştı. İlk etapta kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen genç doktorun kesin ölüm nedeni uyuşturucu çıktı. Anestezi doktoru olan İlker Tosun'un koluna narkotik ilaç olan Fentanyl ya da Propofol isimli uyuşturucu enjekte ettiği ve dozu fazla kaçırdığı için hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÇIKTI

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan ve Sakarya'ya atanan Dr. İlker Tosun'dan haber alamayan yakınları, polise başvurmuştu. Eve giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç doktoru hareketsiz halde bulmuştu. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tosun'un hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen genç doktorun kesin ölüm nedeni yapılan otopsisi sonrası gün yüzüne çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı bilgiye göre genç doktorun ölüm sebebi uyuşturucu. Yapılan otopsi sonrası Tosun'un koluna kendi mesleğinde kullandığı ve hastaların uyutulmasında kullanılan uyuşturucu ilaç enjekte ettiği ve dozunu fazla kaçırdığı için hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, polis de inceleme başlattı.



KOVİD-19'DAN ÖLDÜĞÜİ DDİA EDİLMİŞTİ

GENÇ doktorun ölüm haberinin duyulmasının ardından, bazı haber siteleri İlker Tosun'un Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Ancak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada 'Kovid- 19' ibaresi kullanılmamıştı. Ayrıca Tosun, yakalandığı korona virüsü geçtiğimiz yıl aağustos ayında yenmeyi başarmıştı.



EGE ÜNİVERSİTESİ MEZUNUYDU

n1993 doğumlu olan genç doktor, 2017 yılında Ege Üniver-sitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu. İlker Tosun, 2019 yılın-dan bu yana da Ankara Eği-tim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyordu. Genç doktorun ölümü, yakınlarını ve arkadaşla-rını da yasa boğmuştu.

Fatih ŞENDİL