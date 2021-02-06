  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam “Menemen’de bir kişi bile işinden olmadı”

’de bir kişi bile işinden olmadı”

“Menemen’de bir kişi bile işinden olmadı”

6.2.2021

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, CHP İzmir il yönetiminin kendilerinin belediyede işçi çıkarttıkları ve mobbing uyguladıkları iddialarına cevap verdi. Belediye şirketlerinde "yetkiyi bize verin" taleplerinin "işçi kıyımı" yapacakları şeklinde propaganda malzemesine dönüştürülmek istendiğini kaydeden Pehlivan, "Göreve geldiğim süreden bugüne kadar tek bir tane personeli işten çıkarmadım. Şu ana kadar tek bir iş arkadaşımızın iş akdini noktalandırmadım. Hakkımızda böyle ithamlarda bulunulurken tek bir personelin işten çıkarılmamış olması onlara bir cevap niteliğindedir" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Menemen’de bir kişi bile işinden olmadı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.