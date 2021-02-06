“Menemen’de bir kişi bile işinden olmadı”

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, CHP İzmir il yönetiminin kendilerinin belediyede işçi çıkarttıkları ve mobbing uyguladıkları iddialarına cevap verdi. Belediye şirketlerinde "yetkiyi bize verin" taleplerinin "işçi kıyımı" yapacakları şeklinde propaganda malzemesine dönüştürülmek istendiğini kaydeden Pehlivan, "Göreve geldiğim süreden bugüne kadar tek bir tane personeli işten çıkarmadım. Şu ana kadar tek bir iş arkadaşımızın iş akdini noktalandırmadım. Hakkımızda böyle ithamlarda bulunulurken tek bir personelin işten çıkarılmamış olması onlara bir cevap niteliğindedir" diye konuştu.