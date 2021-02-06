Müge Anlı 5 ayda 80 kayıp kişiyi buldu

ATV'NİN sevilen programı Müge Anlı ve ekibi bir kayıp kızın daha bulunmasında önemli rol oynadı. İzmir'de ders çalışmak için evden çıkan ve 6 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Firdevs Eydere'nin ailesi, Müge Anlı'ya başvurdu. Yüzlerce kayıp genç kızı bulma başarısı gösteren Anlı ve ekibi, Firdevs'in dün sabah Balçova'da Burak isimli kişinin evinde bulunduğunu duyurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından küçük kız ailesine teslim edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son 5 ay içinde 80 kişi bulundu.

FATİH ŞENDİL