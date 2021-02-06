Mutasyonlu corona virüs ile ilgili endişelendiren uyarı! 3 virüs tipi daha ölümcül

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği tarafından, koronavirüs (SARSCOV- 2) varyantlarına ilişkin kapsamlı değerlendirme yapıldı. Dernekler Kovid-19'un mutasyon sonucu farklılaşan üç ayrı varyantının, hastaneye yatış ve ölüm hızını artırabileceği uyarısında bulunarak çok sayıda insanın aşılanması sağlanıncaya kadar bu varyant virüslerin yayılımlarını önlemek için daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

'ÇOK YÜKSEK' OLARAK ÖLÇÜLÜYOR

Yeni varyantların izinin sürülmesi ve yayılmalarını engellemek için uygulanan önlemlerin sıkılaştırılması hatta ek önlemler alınmasının önemine işaret eden dernekler "Salgında bugüne kadar üç varyantın (B.1.1.7, B.1.351, P.1) bulaşma hızları arttı. Bu varyantlar, bulaşıcılığın artmış olması riskini taşıyor. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi, bu yayılma olasılığını 'çok yüksek' olarak ölçümlüyor. İngiltere'de ortaya çıkan B1.1.7 varyantının bulaşma hızı ve ikincil atak hızları yüzde 40-70 daha yüksek. Bu durum, ileri yaştakiler veya eşlik eden hastalıkları bulunanlar olmak üzere tüm yaş gruplarında hastaneye yatışları ve ölüm hızlarını artırabilir. Farklı düzeylerde de olsa her üç varyantın antikorların etkilerinden kaçabilmeleri, Kovid- 19 geçirmiş kişinin iyileştikten sonra yeniden hastalığa yakalanmasına yol açması kaygı verici" değerlendirmesinde bulundu.

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İL İL DEĞERLENDİRİLMELİ

Dernekler, mutasyonlu virüslere karşı, aşılama ve kısıtlama tedbirlerinin yanı sıra aktif takip yapılması, şehirlerarası ulaşımın varyant saptanan iller için zorunlu nedenler dışında kısıtlanması ve sıkı takibi yapılması, tedbirlerin kaldırılması konusunda kademeli ve yerel dinamikleri gözeten bir gevşeme politikasının izlenmesini tavsiye ediyor.